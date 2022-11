Grazie al primo gol in Serie A di Romero la Lazio conquista il secondo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’ultima partita della 14° giornata della Serie A la Lazio vince in casa contro il Monza per 1-0. Dopo un primo tempo a reti inviolate sblocca la gara al 70′ il 17enne Luka Romero. L’esterno argentino, subentrato al 46′, ha ribadito in porta una respinta corta del portiere Di Gregorio su una conclusione, siglando così il suo primo gol in Serie A.

La squadra allenata da Maurizio Sarri sale così al secondo posto in compagnia della Milan a 30 punti, mentre quella guidata da Raffaele Palladino resta a quota 13 in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Lazio, Milan 30, Juventus 28, Atalanta 27, Inter 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna 16, Sassuolo 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.