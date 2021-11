Greta Beccaglia: “Queste cose non devono più accadere. Scena ripresa, ma per altre donne molestie avvengono nel silenzio. Solidarietà? positiva”

Greta Beccaglia, vittima di molestia in diretta tv nel post partita di Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. Ecco le sue parole: “La scena è stata ripresa in diretta tv perché lavoravo. Ma purtroppo, si sa, tali molestie avvengono ad altre donne a telecamere spente, senza che nessuno lo venga a sapere. Non deve e non può succedere e non deve accadere, perlopiù proprio nel giorno in cui i calciatori erano scesi in campo col simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne“.

Prosegue: “mi stanno arrivando molti messaggi di solidarietà da tifosi e non solo, ma anche da parte di personaggi noti che hanno una notevole influenza sull’opinione pubblica: questa in generale è una reazione molto positiva. Comunque vicende come questa non devono mai più accadere”.