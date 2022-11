Grifo e quel sogno Serie A: due approcci già falliti in Italia e la richiesta del Friburgo

Abbiamo fatto cenno a Vincenzo Grifo e al suo ottimo momento che dura ormai da un paio d’anni, quelli della maturità calcistica per il classe ’93, in forza al Friburgo ma anche alla Nazionale di Mancini. Per l’esterno i numeri sono importanti, basti pensare che è già in doppia cifra in questa stagione dopo esserci andato anche nelle due annate precedenti. Come riportato da Calciomercato.com, a gennaio ci aveva già provato la Sampdoria, in estate invece la Lazio ma entrambe si erano bloccate dopo i primi contatti. Per lui il club tedesco chiede dai 15 milioni in su, non avendo necessità di privarsene ma soprattutto non avendone intenzione a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili.