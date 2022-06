Grillitsch-Fiorentina: piovono conferme. Previsto incontro decisivo per chiudere l’ingaggio del centrocampista austriaco

Arrivano ancora conferme su un imminente movimento in entrata per quanto riguarda il mercato viola. Sky insiste sulla chiusura della trattativa per portare in maglia viola Florian Grillitsch.

L’austriaco è pronto ad arrivare alla Fiorentina a parametro zero in viola, domani è previsto un incontro decisivo per portare l’ex Hoffenheim in riva all’Arno. Si parla di un contratto della durata di 4 anni. Il classe ’95, che compirà 27 anni ad Agosto, percepiva circa 2 milioni di euro dalla società di Sinsheim. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore: pista caldissima e primo acquisto viola già nel mese di Giugno?