Grillitsch, rallentamenti inevitabili. Ma la trattativa non sarebbe a “rischio”

Come Dodo, andrebbe a riempire il vuoto lasciato da Odriozola, il Nazionale austriaco Grillitsch prendere il posto di Torreira, anche se dall’Uruguay il centrocampista di proprietà dell’Arsenal ha nuovamente manifestato il desiderio di voler continuare a giocare nel club viola, ma i margini, se ci sono, sono davvero esigui per poter ricomporre la frattura.

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina aveva già messo in conto di cercare soluzioni alternative e Grillitsch lo è. Visto e bloccato verrebbe da dire, dopo aver associato le caratteristiche tecnico-tattiche del mediano austriaco al parametro zero per la scadenza del quinquennale che dal 2017 l’ha legato all’Hoffenheim fino a questi giorni.

Contatto avviato con apertura immediata di Grillitsch, intenzionato a lasciare la Bundesliga e a fare un’esperienza in un calcio differente: da lì è cominciato il solito scambio di idee e proposte, poi culminato con l’arrivo a Firenze nello scorso fine settimana di Kristian Bereit, agente del centrocampista. Affare che sembrava ben avviato, affare che ha qualche rallentamento forse inevitabile: però, le indicazioni portano ancora verso un esito positivo.