Grillitsch resta ancora senza squadra. Dopo quella con Fiorentina e Brighton salta anche la trattativa coi campioni di Turchia

Dopo la rocambolesca rottura con la Fiorentina, il classe ’95 Florian Grillitsch non ha ancora trovato pace. Il centrocampista austriaco ex Hoffenheim è tuttora svincolato. Il calciatore non ha trovato l’accordo col Galatasaray, che ha virato su Oliveira e l’ex viola Torreira. Il giocatore poi è stato scartato dal Brighton, non convinto dal suo carattere.

E’ quindi il Trabzonspor a farsi avanti per il nazionale austriaco, che però rifiuta l’offerta dei campioni di Turchia in carica. La squadra di Trebisonda ha offerto 4 milioni totali più bonus di ingaggio per 3 anni al ragazzo, che ha però declinato la proposta. L’intenzione di Grillitsch è quella di ottenere un contratto in Italia o Inghilterra, ma di questo passo, complici anche le corpose richieste dell’entourage, il rischio è quello di rimanere a bocca asciutta.