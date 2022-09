Grillitsch risponde alle accuse, anche della Fiorentina: “Dette pubblicamente cose non vere su mio padre e sul mio conto”

Il centrocampista Florian Grillitsch quest’estate è stato davvero ad un passo dal diventare un giocatore della Fiorentina. Una trattativa che è saltata all’ultimo momento per alcune richieste economiche fatte dal padre che non sono piaciute al club viola, così come detto anche chiaramente dal diesse, Daniele Pradè.

Una ricostruzione dei fatti che però non è piaciuta al giocatore, che nel frattempo ha trovato squadra, accasandosi all’Ajax: “Non voglio parlare di tutti i dettagli in questo momento – ha detto a Sport1 – ma sono venute fuori pubblicamente cose su mio padre e sul mio conto che non sono vere, soprattutto in termini di cancellazione degli accordi”.