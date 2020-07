Guagni: “Alla Fiorentina ho realizzato i miei sogni. Ecco perché ho deciso di andarmene” VIDEO

Alia Guagni, ormai ex calciatrice della Fiorentina, ha commentato così il suo addio al canale ufficiale del club gigliato: “Posso solamente ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in questi anni. Non sto lasciando la Fiorentina, che rimarrà sempre parte di me. Spero di aver dato qualcosa a Firenze e di restare nel cuore dei tifosi: io dico che il mio sarà sempre viola. Ringrazio la società e il presidente Commisso, le parole dette hanno valore. La scelta che ho fatto è difficile perché tutti sanno quanto ami Firenze e la Fiorentina: ma si tratta di una scelta di vita. Arrivata a 32 anni, ho deciso di provare a rimettermi in gioco. Ci tenevo moltissimo a far sapere quanto ami questo posto: la Viola è la mia famiglia. L’arrivo di Commisso ha rappresentato un momento di crescita importantissimo: ci volevo essere nel passaggio e so che con lui il club è in buone mani perché crede tantissimo, oltre che nel maschile, anche nel calcio femminile”.

Continua così la Guagni: “Sono arrivata in questo club che ancora si chiamava ACF Firenze: avevo 10 anni. Ho visto una crescita incredibile, passato momenti incredibile e anche in futuro ci saranno altri passi in avanti. Questo è solo l’inizio e spero di poter dare un contributo ancora più grande un giorno, tornare per poterla portare in alto. I motivi del mio addio? Alla Fiorentina ho realizzato il mio sogno di giocare e vincere lo Scudetto: si è trattato di uno momenti più belli della mia vita. Sento il bisogno di crescere come persona e di fare un’ulteriore step”.