Guagni: “Avrò per sempre il cuore viola, mi dispiace che qualcuno non abbia capito la mia scelta. Commisso mi ha detto che…”

L’ormai ex calciatrice della Fiorentina Alia Guagni è tornata sulla sua scelta di andare all’Atletico Madrid in un’intervista per Tuttosport: “Per tutta la vita avrò il cuore viola, un amore che non finirà mai. Non voglio avere rimpianti nella mia carriera, e questo è un tassello che mi mancava, mi dispiace se qualcuno non ha capito la mia scelta. La Fiorentina crescerà ancora, me l’ha confermato anche Commisso, e voglio crescere anche io per essere migliore al mio ritorno”.

0 0 vote Article Rating