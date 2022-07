Guagni: “Siamo uscite dall’Europeo contro avversarie alla nostra portata. Ci dovrà essere un’analisi precisa sul perché non è andata”

L’ex calciatrice della Fiorentina, ora in forze al Milan, Alia Guagni ha commentato a Radio Toscana l’eliminazione della Nazionale Femminile ai gironi dell’Europeo in Inghilterra. Ecco le parole della grande esclusa dalla lista dei convocati della fallimentare spedizione delle Azzurre:

“Avevamo preparato questa spedizione in maniera diversa, ma purtroppo i risultati non sono arrivati. Ci sarà da fare un’analisi accurata su ciò che non ha funzionato. Dobbiamo resettare e ripartire subito, perché la Nazionale avrà degli impegni importanti a settembre”.

Poi ha aggiunto: “Nel nostro girone, l’unica squadra che aveva qualcosa in più rispetto all’Italia era la Francia, per il resto non abbiamo nulla da invidiare a Islanda e Belgio. Dispiace uscire dall’Europeo per mano di avversarie alla nostra portata”.