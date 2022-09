Guai a sottovalutare l’avversario. Ma la partita di stasera può essere una grande occasione per gli attaccanti della Fiorentina

L’errore più grande che la Fiorentina potrebbe commettere stasera è sottovalutare l’avversario. Insegna la Roma, che l’anno scorso in Conference League fu umiliata 6-1 in casa del Bodo Glimt. Fissato questo punto, resta il fatto che gli uomini di Vincenzo Italiano partono con un bagaglio tecnico superiore agli avversari e per questo l’appuntamento si prospetta ghiotto sotto un altro punto di vista.

Stiamo parlando di quello psicologico, importantissimo soprattutto per certi giocatori. Fermo restando che la priorità è fare risultato, stasera potrebbe essere la giusta occasione per gli attaccanti per ritrovare il gol. Cabral, che dovrebbe partire titolare, ma anche gli esterni che gireranno intorno a lui ne hanno un estremo bisogno di conseguenza anche la Fiorentina. Anche perché, si sa, i centravanti spesso vivono di periodi e segnare una o più reti, anche se contro un avversario sulla carta modesto, potrebbe essere un ottimo punto di partenza.