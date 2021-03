Guai per Lirola: organizza una festa illegale e viene denunciato

Pol Lirola è finito al centro della cronaca spagnola, ma non per quanto fatto in campo. Bensì, per aver organizzato una festa illegale a Badalona, nei dintorni di Barcellona. A riportarlo è l’agenzia di stampa iberica EFE, che spiega come l’attuale calciatore dell’Olympique Marsiglia fosse in compagnia di circa trenta persona, tra cui anche un compagno di squadra.

La polizia locale è intervenuta dopo le segnalazioni dei vicini di casa, spaventati dall’eccessivo rumore che proveniva dall’abitazione di Lirola dopo il coprifuoco. Inizialmente, gli inquilini avrebbero rifiutato di aprire le porte dell’abitazioni alla polizia, che ha quindi dovuto aspettare l’ok del proprietario per entrare. Il sindaco di Badalona, su Twitter, ha scritto che all’interno della casa ci fossero ben cinquanta persone. Lirola è stato poi denunciato.