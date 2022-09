Guarda chi si rivede: Sportiello pronto a rinnegare il suo passato al ritorno contro la Fiorentina

Acquistato dalla Fiorentina con grandi aspettative, l’avventura di Marco Sportiello a Firenze non fu proprio eccezionale, sicuramente non all’altezza del livello dal quale arrivava. Rimasto all’Atalanta quest’estate, nonostante il corteggiamento da parte dello Spezia, ora ha la sua occasione tra i pali nerazzurri. A causa del grave infortunio di Musso, per i prossimi due mesi sarà il portiere titolare di Gasperini.

I suoi numeri non sono certo da sostituto visto che conta 123 presenze tra i pali della Dea con 34 clean sheet, l’ultimo proprio all’Olimpico contro la Roma, che è valso la testa della classifica. Domenica 2 ottobre sfiderà proprio la sua ex Fiorentina con cui ha collezionato 39 presenze, 42 gol subìti e 15 clean sheet.