La Sampdoria si prepara vincendo ad affrontare la Fiorentina. Esordio negativo per Longo. Guarda la nuova classifica di Serie A

Nell’anticipo delle 18 tra Torino e Sampdoria succede tutto nel secondo tempo. Vantaggio dei padroni di casa con Verdi al 56′, con il suo primo gol in maglia granata. Sul finale di gara escono fuori i blucerchiati di Claudio Ranieri che ribaltano in 10 minuti la partita. Prima la doppietta di Ramirez e poi un rigore di Quagliarella consegnano i tre punti agli ospiti. Quarta sconfitta consecutiva per il Torino a cui non sembra ancora giovare il cambio in panchina. Boccata d’ossigeno invece per gli uomini di Ferrero che vincendo salgono a 23 punti, a -2 dalla Fiorentina. E il prossimo fine settimana i doriani saranno proprio gli avversari dei viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 54, Inter 51, Lazio 49, Atalanta 42, Roma 39, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Verona 30, Napoli 30, Torino, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 23, Lecce 19, Genoa 16, Brescia, Spal 15.