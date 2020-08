Il Genoa vince e si salva, retrocede il Lecce di Liverani. Pari del Torino a Bologna, l’Udinese batte il Sassuolo. Guarda la CLASSIFICA finale della Serie A

Erano quattro le partite in programma questa sera, a chiusura del campionato di Serie A 2019/20. L’unico verdetto rimasto in sospeso era quello relativo alla salvezza, con Genoa e Lecce che si sfidavano a distanza per evitare la retrocessione. Vediamo dunque tutti i risultati della serata:

Genoa-Verona 3-0

Lecce-Parma 3-4

Bologna-Torino 1-1

Sassuolo-Udinese 0-1

Da segnalare in ottica Fiorentina l’espulsione di Amrabat, che salterà così la prima partita del prossimo campionato in maglia viola.

Questa la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 83, Inter 82, Atalanta 78, Lazio 78, Roma 70, Milan 66, Napoli 62, Sassuolo 51, Fiorentina, Parma, Verona 49, Bologna 47, Cagliari, Udinese 45, Sampdoria 42, Torino 40, Genoa 39, Lecce 35, Brescia 25, Spal 20.