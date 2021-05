Guardiola: “Baggio giocatore dall’intelligenza unica, sono stato fortunato a poter giocare due anni con lui”

Alla BoboTV ha parlato l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola che è intervenuto anche sul suo passato al Brescia con l’ex Fiorentina Roberto Baggio. Queste le sue parole per il Divin Codino: “A Brescia Roberto era ormai a fine carriera, ma aveva un’intelligenza calcistica unica. Quando ricevevo palla in mezzo al campo sapevo che lo avrei trovato nell’unico spazio libero. Era sempre dove gli avversari non potevano difendere. Ho avuto una fortuna immensa a giocare due anni con lui, è un ragazzo fantastico”