Guardiola si gode il sogno sfumato della Fiorentina: “Orgogliosi di avere un campione del mondo in squadra”

In vista della sfida di Carabao Cup contro il Liverpool, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato di Julian Alvarez, ex obiettivo di mercato della Fiorentina: “Siamo felicissimo per lui, ha giocato tanto durante il Mondiale e ha avuto un rendimento incredibile. Abbiamo un campione del mondo in squadre e ne siamo orgogliosi, gli concederò una pausa perché ha accumulato tanta tensione”.

Alvarez è stato protagonista della cavalcata trionfale dell’Argentina in Qatar, segnando ben quattro reti nel corso del torneo. Davvero uno score invidiabile per uno degli attaccanti più talentuosi del panorama attuale, che sarebbe potuto sbarcare a Firenze e adesso invece si trova sul tetto del mondo.