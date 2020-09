Guccione: “Il Comune ha stanziato 700mila euro per un ulteriore intervento sul Franchi. E’ bene tenere sotto osservazione i materiali di cui è fatto”

L’assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, rispondendo ad un question time del consigliere Giorgetti (PD) ha parlato dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “Lo studio dell’Università di Firenze lo abbiamo messo anche sul nostro sito per farlo leggere e studiare a chi vorrà. È uno stadio di quasi 90 anni fa ed è bene tenere sotto osservazione i materiali di cui è fatto. Come amministrazione abbiamo stanziato circa 700 mila euro per un ulteriore intervento affinché si possa continuare ad utilizzare l’impianto. Gli interventi previsti restano in programma”.