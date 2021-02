Guccione: “Il Franchi è agibile. Fiorentina ad Empoli? E’ una possibilità che ha il club, se presenta un progetto noi…”

L’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, su Italia 7, ha parlato della situazione stadio e dei rapporti che ci sono tra amministrazione e Fiorentina: “Sicuramente in un anno e mezzo, ovvero il lasso di tempo entro il quale scadrà la convenzione per il Franchi, il club viola non avrà il tempo per costruirsi un altro stadio. Se la squadra potrebbe andare a giocare ad Empoli? Certo, potrebbe acquistare il Castellani e dire ai tifosi della Fiorentina di spostarsi. E’ una sua possibilità. L’amministrazione è al lavoro per migliorare il Franchi, rendendolo uno stadio bello e funzionale. Se la Fiorentina presenterà un progetto di qualunque tipo, o un piano economico di qualunque tipo, lo potremmo valutare”.

Su una presunta inagibilità attuale del Franchi, Guccione risponde seccamente: “Non è così. Se fosse inagibile le squadre non potrebbero giocare all’interno. Per il pubblico le limitazioni ci sono solo causa Covid, non per altro”.