Guccione: “Lo stadio Franchi deve stare al passo con i tempi, ecco quanto è stato speso negli ultimi dieci anni”

L’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione è intervenuto questo pomeriggio all’incontro organizzato dal Ordine degli Ingegneri fiorentini tra il Comune di Firenze e la Soprintendenza sul tema Artemio Franchi. Queste le sue parole: “L’Artemio Franchi deve essere modificato per farlo restare al passo con i tempi. Un impianto che non è destinato solo alle partite di calcio ma anche ad altri eventi sportivi e non. Con la collaborazione di tutti sono sicuro si potrà tenere vivo questa struttura importantissima. Per il Franchi sono stati spesi quasi 7,5 milioni negli ultimi 10 anni per la manutenzione ordinaria, 2,5 milioni più altri 2 milioni previsti per quella straordinaria, più altri 7 milioni spesi dalla Fiorentina per gli sky box”.

