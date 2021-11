Guccione: “Sana rivalità tra Fiorentina ed Empoli”. Biuzzi: “Finalmente ritorna il derby”

Ci si avvicina alla gara dello stadio Castellani tra Empoli e Fiorentina, derby non solo toscano ma provinciale. A tal proposito si sono espressi i rappresentanti delle amministrazioni comunali, assessori allo sport, che presenzieranno con tutta probabilità alla gara.

Fabrizio Biuzzi, assessore empolese, ha rilasciato queste parole: “Finalmente torna in Serie A il derby toscano. Firenze e Empoli al momento stanno mostrando altissimi livelli di calcio, più alti della nostra regione, e da sempre la nostra città è in rapporto diretto con Firenze: per questo sarà ancora più bello il pomeriggio di sport al Castellani. Sarà bella anche la goliardia che caratterizza da sempre le tifoserie per questa partita: sono sicuro che la rivalità si fermerà qui e tutto il match si svolgerà all’insegna della sportività. Buona partita a tutti e forza Empoli!”

Cosimo Guccione, assessore fiorentino, ha fatto queste dichiarazioni: “Dopo più di due anni torna un derby importante: tra Firenze ed Empoli c’è una sana rivalità e sono certo che quella di sabato sarà una bella giornata di sport. Si affronteranno due squadre che per la nostra Regione sono motivo di orgoglio: Empoli e Fiorentina sono tra le realtà più importanti del calcio italiano, che hanno sfornato talenti esplosi a livello internazionale. Sarà un derby tra due squadre forti che meritano la posizione di classifica occupata e praticano entrambe un bel gioco. Una gara da giocare con il cuore e la grinta. Buona partita e Forza Viola!”.