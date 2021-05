Guccione: “Stiamo lavorando per far uscire velocemente il bando per il restyling del Franchi. Poi deciderà la Fiorentina…”

A Coverciano era presente anche l’Assessore allo Sport di Firenze Cosimo Guccione che a Toscana Tv ha commentato come il Museo del Calcio si integrerà con il nuovo ‘Franchi’: “Il nostro obiettivo è quello di rendere il nuovo ‘Franchi’ anche un luogo di cultura e quindi creeremo degli spazi per ampliare il Museo del Calcio, affinché chi visita il ‘Franchi’ e parteciperò a qualsiasi evento, come tifoso e spettatore potrà visitare anche un museo che racconti la storia del museo e della nostra Nazionale. Anche Commisso attivo nel restyling? Deciderà la Fiorentina, noi stiamo lavorando per far uscire velocemente questo bando che è un progetto davvero ambizioso per la nostra città e che speriamo possa vedere la partecipazione di tantissimi architetti e progettisti, che a livello mondiale si confrontino su una struttura davvero importante come il ‘Franchi’”.