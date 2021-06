Guedes allontana le voci di mercato: “Adesso sono concentrato soltanto sulla Nazionale”

Direttamente dal ritiro del Portogallo arrivano le parole dell’obiettivo della Fiorentina Gonçalo Guedes, il quale tende ad allontanare per il momento le voci di mercato: “Quella appena conclusa è stata una stagione molto al di sotto delle aspettative con il Valencia, ma ora sono concentrato solo sulla Nazionale. Sappiamo tutti che è stata una stagione complicata a Valencia. Ma ora penso solo a far bene con la Nazionale. Quello che è successo non ha più importanza. Adesso sono molto concentrato, spero di aiutare la squadra e pensare al presente e al futuro”.