Guerini: “Commisso dice quello che pensa a ruota libera e in Italia non siamo abituati a persone così. Ma la Fiorentina è un mezzo fallimento. Presi giocatori non all’altezza o che hanno deluso”

L’ex dirigente della Fiorentina, Vincenzo Guerini, all’interno di CasaViola, programma andato in onda ieri su Toscana TV e Fiorentinanews.com, ha commentato le parole dette da Commisso su Chiesa: “Ha ragione, nella vita c’è sempre il girone di ritorno, magari ti mangi le unghie per certe dichiarazioni. Per noi fa effetto sentire un presidente che parla così, a ruota libera, e che dice quello che pensa. E in Italia non ci siamo abituati, perché sentiamo sempre risposte banali e scontate. Ma io preferisco le persone che sono così”.

Sull’andamento in campionato dei viola ha aggiunto: “E’ indubbio che le aspettative fossero diverse. Lui ha messo a disposizione soldi, risorse, la possibilità di costruire un gruppo ma, e lo dico con dispiacere, è stato un mezzo fallimento. Se la Fiorentina vorrà fare una squadra di un certo livello dovrà mettere mano pesantemente a questo gruppo. Credo che vadano distribuite le colpe perché obbiettivamente sono stati presi calciatori non all’altezza o che hanno molto deluso le aspettative”.

Escluso un ritorno a Firenze di Guerini: “Sono stato 15 anni in questa società. Sono arrivato in punta di piedi e sono andato via in punta di piedi e sicuramente ho ricevuto molto di più di quanto abbia dato. Ma credo che sia impossibile che possa tornare ancora. Resterò un grande tifoso, malato, della Fiorentina“.