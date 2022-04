Guerini: “Italiano come il primo Montella, un mezzo miracolo. Spero la Fiorentina non se lo faccia sfuggire”

A Radio Bruno ha parlato l’ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini. Queste le sue parole: “Il parallelo tra Italiano e il primo Montella si può fare. In due mesi e mezzo la società mise su una squadra che si tolse delle soddisfazioni, fu un mezzo miracolo. Quello che è stato fatto adesso è più importante perché noi avevamo giocatori di esperienza. In questa Fiorentina ci sono diversi ragazzi al primo anno in Italia”.

E ancora: “Quando ha pareggiato il Napoli la Fiorentina ha continuato a giocare. Sapevo che la Fiorentina poteva vincere. Commisso sta spendendo tanto per questa società. Il Viola Park vale quanto un fuoriclasse. Permetterà di crescere giovani campioni in casa. Adesso spero che non si lascino scappare Italiano, perché il prossimo anno può essere ancora più determinante”.