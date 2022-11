Guerini: “Non ci si può lamentare del doppio impegno se si è inseguito per un anno. Deve essere un divertimento”

L’ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini, ha parlato a Radio Bruno dell’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, ma fare previsioni è difficile; il mondiale condizionerà tutto l’anno. Apprezzo molto Italiano, perché riesce ad adattarsi ai propri giocatori e a quello che gli sta intorno”

E sulla Conference: “Deve essere un divertimento, non un peso. Con Montella mi divertivo molto. Se non vinci diventa tutto più difficile, ma non ci si può lamentare di una coppa che si è inseguita per un anno intero”.