Guerini: “Se fossi il Napoli non avrei dubbi su chi scegliere tra Koulibaly e Milenkovic…”

E’ stato interpellato da Radio Kiss Kiss, Vincenzo Guerini in relazione a Milenkovic e al suo possibile passaggio al Napoli:

“Tra Koulibaly e Milenkovic non ci sono proprio dubbi su chi sceglierei. Koulibaly è il migliore al mondo, fossi nella società partenopea non lo venderei assolutamente. E’ uno di quelli che fa la differenza, non ce ne sono calciatori come lui in giro. Quindi è difficilmente sostituibile. Del suo livello in Europa ce ne sono davvero pochissimi, metterei Van Dijk sul suo livello, qualche altro, ma nulla più. Il Napoli deve fare di tutto per trattenerlo”.