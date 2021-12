Guerini: “Se la Fiorentina non andrà in Europa quest’anno lo farà il prossimo, la strada è quella giusta. Torreira? Farà innamorare Firenze”

L’ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Torreira è un giocatore perfetto per Firenze, uno di quelli che fanno innamorare i tifosi. E’ uno Iachini molto più tecnico, nel senso che pur mingherlino è calcisticamente cattivo e non si tira mai indietro. Oggi vedere giocare la Fiorentina è bellissimo, si vede che la priorità di Italiano era quella di far giocare bene la squadra che a Firenze è una priorità”.

E poi ha aggiunto: “Il paragone con la Fiorentina di Montella ci sta tutto. Ma ciò che mi entusiasma della squadra di Italiano è che gioca contro qualunque avversaria volendo tenere in mano il pallino del gioco. Europa? Possiamo arrivarci, ma non me ne preoccupo. Anche se non ci andiamo quest’anno, ce la faremo il prossimo perché il percorso intrapreso dalla società è chiaro e nel giro di due o tre anni potremo davvero tornare a sognare”.