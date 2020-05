Guerini: “Vi racconto quando mi presi la Fiorentina sulle spalle. Iachini? Meriterebbe la conferma”

A Radio Bruno Toscana ha parlato l’ex club manager della Fiorentina Vincenzo Guerini, ricordando la salvezza strappata alla penultima giornata ormai 8 anni fa con lui in panchina. Queste le sue parole: “In quella situazione disperata ho coronato il mio sogno. Mi ricordo che dopo la lite di Delio Rossi con Ljajic. Andrea Della Valle era disperato e non sapeva chi chiamare in panchina. Gli dissi che ci avrei pensato io, che non era la prima volta che subentravo in situazioni simili. Per fortuna a Lecce segnò quel disgraziato di Cerci e ci salvammo. Gli dissi un sacco di balle per motivarlo, ma ha funzionato. Poi la partita dopo contro il Cagliari nessuno voleva scendere in campo per la paura della protesta dei tifosi. Sono molto contento che Commisso sia arrivato, è quello di cui Firenze aveva bisogno. Iachini meriterebbe la conferma dopo il suo lavoro sulla panchina viola”.