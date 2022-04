Calcio in tv in Russia? Casini: “Continueremo a trasmettere le partite di Serie A per promuovere la pace, anche se ci tolgono l’audio”

Durante l’Assemblea della Lega di Serie A, il presidente Lorenzo Casini, ha parlato di alcune questioni relative al conflitto russo-ucraino: “L’iniziativa promossa dalla Lega di far cantare Imagine prima di Juventus-Inter ha raggiunto il risultato che volevamo, ovvero mandare un messaggio di pace. La trasmissione di quel momento ha avuto un blocco dell’audio dalle emittenti russe. E’ stato interrotto per qualche secondo, mentre continuava il video. Stessa cosa è successa per per Milan-Bologna”.

Ancora: “Le principali leghe europee stanno discutendo della trasmissione delle partite in Russia. Premier League e Ligue 1 hanno sospeso, mentre Liga, Bundesliga e Serie A stanno continuando a trasmettere. Non è semplice capire quale sia scelta migliore: trasmettere la gara con il messaggio di pace, portando l’emittente a bloccare la partita raggiunge lo stesso effetto che interrompere l’accordo. Uno stop alla trasmissione creerebbe l’effetto di aumentare la visione tramite siti pirati. La Lega di Serie A sta monitorando la situazione. Sia noi che la Bundesliga che la Liga concordiamo sul fatto che la trasmissione delle gare è strumentale a dare un messaggio di pace come fatto con la fascia di capitano”.

Infine: “Al momento non si è escluso di stoppare ma si è scelto di continuare a trasmettere al fine di promuovere la pace. Se le altre leghe cambiassero posizione e si creasse un fronte comune, siamo pronti a valutare questo tipo di intervento. Chi può dire se si sensibilizza di più la popolazione russa con messaggio di pace che viene bloccato durante la trasmissione o cancellando direttamente il contratto? Io no”.