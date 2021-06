Guerriero: “Siamo diventati tifosi viola anche in Calabria grazie a Gattuso. Commisso decisivo, è bastato lo sguardo tra i due…”

Presidente scuola calcio “Forza ragazzi” e presidente del fan club Rino Gattuso, Valentino Guerriero è grande conoscitore del neo tecnico della Fiorentina, presentato così a Radio Bruno:

“E’ un piacere seguire Gattuso dappertutto e ora non possiamo che essere simpatizzanti della Fiorentina, noi lo seguiamo ovunque. Rino ha fondato e retribuisce la nostra scuola calcio, che è totalmente gratuita, e ora siamo diventati scuola calcio del Milan. Non so Rino dove trovi il tempo e lo spazio per impegnarsi e seguire le vicende della scuola calcio, è il simbolo della nostra terra”.

“L’avventura a Firenze? Sono più appassionato che esperto di calcio, Rino si è posto la domanda e firmando con la Fiorentina ha già dato la risposta. La presenza di Commisso ha influito tantissimo, si saranno seduti idealmente davanti ad un bicchiere di vino e tra calabresi è bastato uno sguardo.

Rino è quel personaggio che vedete pubblicamente, nelle interviste e nell’approccio al calcio. E’ una persona senza fronzoli e senza finzioni, è fatto in quel modo ed è estremamente sincero, lo amerete a Firenze. Faccio un grande in bocca al lupo anche alla società, che sta soffrendo da due anni ma il presidente Commisso sta facendo tutto il possibile per risollevare la Fiorentina“.