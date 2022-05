Guida e la squadra arbitrale, che serataccia. L’on field review iniziale non ci sta, dopo è un errore dietro l’altro…a danno dei viola

Serataccia davvero per Guida e la squadra arbitrale nel corso di Fiorentina-Roma. E alla fine gli errori commessi saranno tanti, molti dei quali ai danni proprio dei viola.

Si comincia subito col rigore concesso alla Fiorentina in apertura. Gonzalez viene trattenuto da Mancini e subisce sicuramente fallo fuori area. Guida fa proseguire l’azione e vede che c’è un minimo contatto tra l’argentino e Karsdorp, ma non interviene perché lo ritiene non sanzionabile. A questo punto, a norma di regolamento, non ci sarebbe dovuto essere l’on field review e invece…

Da lì in poi è tutto un errore dietro l’altro. La gestione dei gialli è assolutamente discutibile e ne fanno le spese Duncan e, soprattutto Amrabat, che vengono ammoniti ingiustamente (il secondo, diffidato, verrà squalificato).

Ibanez interviene a vuoto su Ikone che si ritrova lanciatissimo verso la porta della Roma: Guida, inspiegabilmente, fischia, dando il fallo a favore della Roma, che non c’è.

Nel secondo tempo Cristante placca e mette giù in area Gonzalez, il tutto sotto gli occhi dell’arbitro. Un rigore solare che però non viene assegnato ai gigliati.

L’unica decisione giusta è sicuramente quella relativa all’annullamento del gol di Bonaventura a causa del fuorigioco di Biraghi che serve l’assist al centrocampista, ma la frittata, in generale, è più che evidente.