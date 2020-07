Guida perfetto due volte sul rigore per la Fiorentina e Ribery fa male a protestare

Lecce-Fiorentina è stata diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

L’episodio chiave che ha caratterizzato l’incontro dal punto di vista arbitrale è quello avvenuto al 10′ del primo tempo. Il direttore di gara fa bene a concedere il penalty ai viola per il fallo commesso dal portiere Gabriel su Ghezzal. E fa bene anche ad ammonirlo e non ad espellerlo, perché non ci sono diverse condizioni per farlo. Ribery protesta nella circostanza e si becca un’ammonizione inutile. Al 40′ Cutrone è ampiamente in gioco al momento del lancio di Chiesa: l’attaccante viola si invola e batte Gabriel per la terza volta.