Guidi: “Contento che Chiesa sia arrivato ai vertici del calcio italiano. E’ perfetto per la Juventus e formerebbe una grande coppia con Bernardeschi”

Federico Guidi, allenatore di Chiesa ai tempi delle giovanili della Fiorentina, ha parlato a tuttojuve del suo possibile passaggio in bianconero: “Federico può giocare in qualsiasi top club, lo ritengo un talento assoluto. Una delle sue più grandi doti è la duttilità, non è un caso che Paulo Sousa lo abbia impiegato in fascia e Iachini, come faceva già Montella, lo abbia messo nei due d’attacco. Può giocare con chiunque e con qualsiasi sistema di gioco, lo vedrei bene nella Juventus di Pirlo. Sarebbe perfetto. Coppia con Bernardeschi? Sono contento per entrambi i ragazzi, è una soddisfazione vederli arrivare ai vertici del calcio italiano. Fa senza dubbio piacere, avendoli allenati da giovanissimi. A mio parere potrebbero giocare anche insieme, sulle fasce opposte. Sono due giocatori che con la loro fisicità e intensità potrebbero essere in grado di ricoprire a pieno quel tipo di ruolo che chiede Pirlo, senza perdere qualità in fase offensiva. Se Bernardeschi, poi, dovesse esser rimesso in fascia come all’inizio con Paulo Sousa, può far davvero rivedere tutto il suo talento”.

