Guidi: “Nemmeno un sorriso da parte di Gattuso nella sede viola, l’entusiasmo dove era? Italiano il più adatto per dare identità e mentalità alla squadra”

Federico Guidi, ex tecnico della Fiorentina Primavera e attuale allenatore della Casertana, ha commentato a Il Salotto del Calcio su Toscana TV le attuali vicissitudini riguardanti la panchina viola e su chi potrebbe essere il candidato ideale: “La difficoltà nostra sta nel non sapere totalmente quello che ha scatenato questo disagio generale. Dico così perché mi metto anche nei panni dei tifosi che ora vivono una situazione veramente particolare e difficile da commentare. Devo dire però che io non ho mai visto grande entusiasmo da parte di nessuno dei protagonisti coinvolti nella vicenda. Ci feci caso al momento dell’arrivo di Gattuso a in sede. Non ho visto nemmeno una foto con il sorriso e questo mi ha fatto un po’ riflettere. Non conosco poi i motivi, ma leggere che il mister è vicino al Tottenham mi fa pensare anche ad altro. Restano quindi tanti punti interrogativi. Nuovo tecnico? Chi fa il mestiere dell’allenatore ora si porrà tante domande sul perché. La Fiorentina ora deve resettare questa situazione e andare alla ricerca di quello che veramente vuole. Di tutti i nomi che sono circolati quello più adatto per ricostruire un gioco e dare identità e mentalità alla Fiorentina è Vincenzo Italiano. Se i viola si legassero ad un allenatore del genere farebbero un po’ come il Sassuolo quando scelse De Zerbi. Vorrebbe dire intraprendere un percorso moderno che possa anche valorizzare tutte le potenzialità che ci sono nella rosa della Fiorentina.