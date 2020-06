Guido Magherini: “Riccardo ha subito lo stesso trattamento di George Floyd. Dovete vergognarvi”

Nei giorni in cui il caso George Floyd sta mobilitando gli Stati Uniti, il padre di Riccardo Magherini, Guido, ha scritto un post su Facebook facendo un confronto e liberando tutta la sua rabbia: “Riki ha subito lo stesso trattamento di George Floyd pero’ per la magistratura che ha fatto fare indagini agli stessi carabinieri, “cosa volete che scrivessero che erano stati loro a ucciderlo”. E poi il gran finale della cassazione, assolti per non aver commesso il fatto, perché i carabinieri non potevano sapere che mettendogli il ginocchio sul collo e prendendolo a calci sarebbe morto. E per finire il cambio del relatore fatto venire apposta per esporre i fatti, dopo 22 processi precedenti nella mattinata, come mai? Perché? A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina. Mi sento di dirvi “VERGOGNATEVI PER TUTTA LA VITA””.

