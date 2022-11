Guidolin: “Italiano ottimo allenatore e la società viola è forte. Rimpianti viola? Potevo arrivare a Firenze già con Batistuta ma…”

Premiato dai figli di Alfredo Martini in occasione della 49esima edizione del Giglio D’Oro, l’allenatore di lungo corso Francesco Guidolin ha parlato anche di Fiorentina: “La Fiorentina è in buone mani, bisogna dare il tempo a mister Vincenzo Italiano che è un ottimo allenatore. E’ fondamentale per un allenatore e la storia di una squadra. La squadra è buona e la società è forte. Io alla Fiorentina? Ero sicuro di arrivare a Firenze ma poi sono cambiate alcune cose quella stagione. Non è passato il mio vedere la Fiorentina come uno dei posti più belli in cui fare calcio per la città e la passione della gente. Conservo tanti bei ricordi di squadre che ho allenato delle gare contro la Fiorentina“.

Conclude Guidolin: “Rimpianto? No, ho fatto le mie scelte, in altre occasioni le hanno fatte le società. Mi avrebbe fatto piacere allenare la Fiorentina, sarei potuto venire già quando c’erano ancora Rui Costa e Batistuta. Ero però legato al Vicenza da un contratto che per vari motivi non riuscimmo a sciogliere. Si vede che c’era qualcosa di comune tra me e la Fiorentina che non è mai nato ma…non si sa mai nella vita”.