Gyasi: “Ci aspetta una partita dura contro la Fiorentina. Con Italiano ho vissuto due anni incredibili”

L’attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi, prossimo avversario della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a La Nazione anche della prossima partita contro i viola. Queste le sue dichiarazioni riportate da spezia1906.com: ”

“Contro i viola avremo il Picco dalla nostra parte. La nostra gente ci aiuterà in un modo incredibile. Siamo arrabbiati e vogliamo crescere il prima possibile. Non penso che sia il momento peggiore da quando siamo in A. Abbiamo già vissuto momenti complicati, sappiamo come affrontarli”

“L’esperienza vissuta con mister Italiano la metto anche al pari di quella con Marino. Con il primo abbiamo vissuto due anni incredibili, però adesso sono concentrato solo sullo Spezia e dare il massimo contro la Fiorentina. Sarà sicuramente una partita difficile. Affronteremo una squadra forte, ma ci stano allenando bene. Giocare al Picco ci sarà sicuramente una spinta in più”.