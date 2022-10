Gyasi: “La Fiorentina segna poco ma crea tanto, per me noi sarà un po’ meno difficile grazie al pubblico. Italiano? Abbiamo fatto la storia”

Prossimo avversario della Fiorentina con il suo Spezia, Emmanuel Gyasi a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio della partita che attende i suoi domani: “Partita difficile ma noi in casa riusciamo sempre a fare bene perché il nostro pubblico ci dà una grandissima spinta. E’ la cosa che mi piace di più di La Spezia: la gente. Perché ti dà tanto, il tifo, tutto, il calore da quando sono qua è incredibile. Sono veri in tutto, sia quando ti criticano sia quando ti danno il loro amore. Il calcio è bello per questo.

La Fiorentina? Segnano poco ma creano tanto. Alla prima stagione con Italiano, in B, io mi sono sbloccato soltanto all’ultima giornata dell’andata con la Salernitana. Da lì non ho più smesso, fino al gol della promozione con il Frosinone.

Italiano? Con lui abbiamo scritto pagine indelebili, abbiamo fatto due anni che resteranno nella storia. Ma anche Thiago Motta per me è stato importantissimo, mi ha dato tanto, ho conosciuto una persona incredibile sul campo e fuori”.