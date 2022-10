Ha lanciato Vlahovic: E ora Prandelli è in lizza per prendere il posto di Allegri

La Fiorentina non se la passa di certo bene, ma alla Juventus, se possibile va pure peggio in proporzione. E’ molto probabile comunque che il tecnico Massimiliano Allegri resterà alla guida della squadra per le prossime otto sfide che ci sono prima del rompete le righe per il Mondiale in Qatar.

Ma la società bianconera, si legge su Tuttosport, si sta guardando intorno per capire quali sarebbero sulla piazza i tecnici che potrebbero eventualmente prendere il posto dell’allenatore toscano. Tra i top spiccano i nomi di Pochettino, Tuchel e Benitez, contrattualizzabili solo con progetti a lunga scadenza, ma ce ne sono altri anche dal respiro più corto come, riporta sempre il quotidiano sportivo, Prandelli che, tra l’altro, lanciò Vlahovic nella Fiorentina e Di Francesco.