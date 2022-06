Ha tante richieste ma è ancora acerbo per la prima squadra, che fare con Spalluto?

Quest’estate tra i tanti giovani che torneranno alla Fiorentina dopo i vari prestiti c’è anche Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 che quest’anno ha convinto tutti. In prestito al Gubbio, è stato tra le più grandi sorprese di tutta la Serie C: con 11 reti messe a segno è diventato uno tra i prospetti più seguiti.

Non sappiamo ancora se Italiano avrà intenzione di vederlo da vicino nel ritiro estivo di Moena, la certezza è che per lui cominciano ad arrivare i primi importanti interessamenti. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Centro, Spalluto sarebbe nella lista dei desideri del Pescara. Gli abruzzesi, che vorrebbero tornare in Serie B, hanno intravisto in lui il profilo adatto per tentare la risalita. Nelle prossime settimane sapremo se il giovane attaccante sarà integrato con la prima squadra o se sarà mandato ancora una volta a farsi le ossa.