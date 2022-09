Ha un malore mentre è allo stadio, muore tifoso del Catanzaro

Una domenica triste per il mondo del pallone. Se la Serie A si è fermata per le Nazionali, in Lega Pro si è continuato a giocare ed è proprio dalla terza massima categoria italiana che arriva una brutta notizia. Come riporta l’ANSA, infatti, ieri sera allo stadio ‘Ceravolo’, un tifoso del Catanzaro, Massimiliano Fedeli, di 52 anni, è morto mentre assisteva sugli spalti all’incontro tra la squadra giallorossa ed il Messina, vinto dai calabresi per 3-0.

Fedeli avrebbe accusato un infarto poco dopo l’inizio della partita e per lui non c’è stato nulla da fare. Esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia e anche alla tifoseria del Catanzaro, gemellata da anni con quella della Fiorentina.