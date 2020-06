Haaland regala i 3 punti al Dortmund grazie a una rete nel recupero. Piatek continua a segnare

Dopo l’anticipo di ieri sera tra il Friburgo e il Borussia Monchengladbach, pochi minuti fa si sono conclusi gli anticipi del sabato della 30° giornata di Bundesliga. Per l’ennesima volta, forse causato dalla mancanza del pubblico sugli spalti, prevale il segno 2. In fondo alla classifica vincono in trasferta il Werder Brema, 2-5 contro il Padeborn, l’Eintracht Francoforte, 1-4 contro l’Herta Berlino a cui non basta la terza rete consecutiva di Piatek, e l’Union Berlino, 1-2 contro il Colonia. Il Borussia Dortmund vince contro il Fortuna Dusseldorf all’ultimo minuto di recupero grazie a un colpo di testa di Haaland, mantenendo ancora aperta la Bundesliga portandosi a -4 dalla capolista Bayern Monaco. Unico pareggio della giornata quello per 2-2 tra il Wolfsburg e Friburgo. Nell’anticipo dell ore 18.30 il Bayern affronterà all’Allianz Arena il Borussia Monchengladbach, ancora impegnato nella rincorsa alla Champions League

