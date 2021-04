Habemus concorsone: ecco come si ristrutturerà il Franchi

Habemus concorsone. Come era stato promesso, prima della fine di Aprile, il Comune di Firenze ha reso noto le modalità di restauro del Franchi e la riqualificazione dell’Area. Un concorsone, in accordo con l’Ordine degli Architetti, per rifare lo stadio. Questo il testo del comunicato del Comune: ”

“Un concorso di progettazione a due gradi su piattaforma on line per il restauro dello stadio Franchi e la connessa riqualificazione del Campo di Marte. È la modalità che sarà utilizzata garantendo qualità del progetto e snellimento delle procedure nel rispetto del bene culturale oggetto dell’intervento e dei vincoli storico-artistici ad esso connessi, secondo i principi del Codice dei contratti. È quanto prevede l’accordo tra Comune di Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze, che metterà gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione la piattaforma concorsiawn.it, di cui si è dotato il Consiglio nazionale degli Architetti.

Obiettivo dell’accordo tra Comune di Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze è quello di mettere in campo iniziative di collaborazione e supporto per la realizzazione del concorso di progettazione, tenendo anche conto dell’importanza del bene culturale oggetto di intervento e della recente integrazione del vincolo storico-artistico sullo stadio Artemio Franchi. A tal fine, l’Ordine metterà a disposizione del Comune di Firenze, gratuitamente e per tutta la durata del concorso, un’apposita piattaforma informatica (concorsiawn.it) sulla quale svolgere il concorso in pieno anonimato, secondo i principi del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, fornirà consulenza nella stesura del bando, contribuendo anche alla promozione nazionale e internazionale del concorso. La giuria, da nominare nel rispetto delle professionalità e dei tempi previsti dalla normativa, sarà composta da almeno cinque membri di chiara fama, esperti sul tema del concorso, di cui uno nominato nell’ambito di una terna di soggetti designati dall’Ordine. I progetti ammessi alla seconda fase e i primi 10 migliori non ammessi, saranno pubblicizzati attraverso una mostra che sarà realizzata dopo la conclusione del secondo grado del concorso. Ai concorrenti ammessi alla seconda fase sarà corrisposto un premio”