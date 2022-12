Hagi ha trovato il suo posto nel mondo in Scozia: per l’ex Fiorentina arriva il prolungamento con i Rangers

Ianis Hagi non ha certo lasciato il segno con la maglia della Fiorentina, tanto da concludere presto la sua avventura viola per cercare fortuna altrove. Fortuna che ha trovato sicuramente in Scozia, nelle file dei Rangers di Glasgow.

Hagi, ai Rangers ormai dal 2020, proprio quest’oggi ha rinnovato il suo contratto fino al 2026. “Amo la mentalità di questo club – ha detto ai canali ufficiali della società scozzese – Negli anni che ho passato qui mi sono innamorato di tutto ciò che circonda questa squadra”.