Hagi: “Non capisco come Munteanu non si sia imposto in Italia. Arrivato totalmente cambiato in meglio dalla Fiorentina”

Il Farul Constanța ha ottenuto una grande vittoria nell’ultimo turno del campionato rumeno sul campo del Cluj. Protagonista di questa partita l’attaccante che la Fiorentina ha prestato alla squadra di cui è responsabile tecnico Gheorghe Hagi, Louis Munteanu, autore di una doppietta che ha determinato il 3-1 finale.

L’ex fuoriclasse del calcio romeno ha esaltato le qualità di Munteanu: “Noi aiutiamo lui e lui aiuta noi. Non capisco come non si sia imposto in Italia, perché è un giocatore nato per segnare, ha il gol nel sangue. E’ ancora giovane, ma è arrivato totalmente cambiato in meglio dalla Fiorentina, così come è successo a Ianis (Hagi, suo figlio, che ora gioca coi Rangers Glasgow ndr)”.