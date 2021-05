Hagi pronto al grande salto: Siviglia e una big italiana sull’ex Fiorentina

Vi ricordate di Ianis Hagi? Il trequartista rumeno è arrivato alla Fiorentina nella stagione 2016-17, ma sotto la guida di Paulo Soubsa non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato e così a fine stagione decise di tornare in patria. Da lì è cominciata la sua crescita: nell’estate del 2019 è passato ai Rangers Glasgow e presto potrebbe arrivare il grande salto.

Su Iagi, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, continua il forte pressing della Lazio: l’ex Fiorentina, però, piace molto anche al Siviglia. Per portarlo via dalla corte di Steven Gerrard servono non meno di tredici milioni di euro.