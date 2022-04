Hai finito di fare il pieno con la Fiorentina!

Il ruolino di marcia di Aurelio Andreazzoli contro la Fiorentina, fino a ieri, era assolutamente perfetto (per lui ovviamente). L’attuale tecnico dell’Empoli, aveva affrontato i viola in quattro circostanze e aveva sempre vinto. Tra l’altro questo con tre squadre diverse: Roma, Genoa ed Empoli appunto.

Finalmente questo incantesimo, o maleficio, fate voi, è stato rotto ed è arrivata anche la prima sconfitta per lui contro i gigliati. Oltretutto i tre punti fatti con gli azzurri potrebbero anche essere importanti per la squadra di Italiano, in vista della partecipazione ad una prossima competizione europea.