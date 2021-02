Hakimi-Igor, un contatto veramente veniale. La Penna infila la serata giusta

Fiorentina – Inter gara della 21esima giornata di Serie A è stata diretta da Federico La Penna di Roma coadiuvato dagli assistenti Preti e Galetto con Mazzoleni in sala VAR. Prima fase della gara molto lenta ed equilibrata, dopo una serie di calci d’angolo per la Fiorentina al 27′ proprio su corner c’è un contatto in area ospite tra De Vrij e Pezzella con l’olandese che trattiene il capitano viola; per La Penna è tutto regolare, il dubbio resta. Al 42′ giusto il giallo per Perisic in ritardo su Venuti. Al 52′ della ripresa, l’Inter raddoppia. Igor protesta per una presunta trattenuta di Hakimi, il VAR analizza l’azione e decide di confermare la rete. Effettivamente il contatto appare davvero veniale. Al 60′ brutta entrata di Amrabat su Barella, merita l’ammonizione, cosi come quelle di Martínez Quarta e Pulgar entrambi fallosi su Gagliardini. Buona la prestazione di La Penna e dell’intera squadra arbitrale anche se la gara non ha presentato grosse difficoltà. Corrette tutte le valutazioni disciplinari.

