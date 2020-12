Hakimi sale in cattedra contro il Bologna e riporta l’Inter al secondo posto in classifica Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo di Serie A del sabato sera l’Inter vince per 3-1 in casa contro il Bologna. Apre le marcature per i nerazzurri Lukaku al 16′, e raddoppia a fine primo tempo il terzino ex Borussia Dortumund Hakimi. I felsinei accorciano le distanze con Vignato al 67′, ma poco dopo al 70’ancora Hakimi realizza un gran gol in seguito ad un’azione personale sigillando il vantaggio e mettendo a segno la sua prima doppietta personale con la maglia dell’Inter. La squadra di Conte con questo risultato vola al secondo posto in classifica a 21 punti, mentre quella allenata da Mihajlovic restano a quota 12, sempre a +4 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 23, Inter 21, Juventus 20,Sassuolo 18, Roma, Napoli, Lazio 17, Verona 15, Atalanta 14, Bologna 12, Cagliari, Sampdoria 11, Udinese, Benevento, Spezia 10, Parma 9, Fiorentina 8, Torino 6, Genoa 5, Crotone 2.